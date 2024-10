Semanas atrás, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, comenzó la auditoría de 400.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral otorgadas a beneficiarios de la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, el Colectivo por la Discapacidad de Mar del Plata expuso su preocupación ante la falta de respuestas sobre el criterio para eliminar el amparo económico.

“Hablan de 400 mil pensiones y un 40% que no encuadran o serian fraudulentas. El pedido es que no se quite el beneficio, sin antes saber si son reales o no porque le estás quitando un derecho a esa persona que tiene una dificultad y le perjudicás la vida”, declaró Jerónimo Pagani, uno de los integrantes.

Respecto a la gente que es alcanzada por esta medida en Mar del Plata, señaló que “por los datos que fuimos trabajando con los compañeros, son entre 15 y 20 mil personas que estarían afectadas”.

En esta línea, Alberto Palavecino, explicó que “los cambios no están claros porque la resolución no especifica la forma en la que se auditarían todo este tipo de pensiones, aparentemente irregulares, ni tampoco da un fundamento claro para cortar esos derechos”.

Asimismo, destacó que “se han pedido informes, hay un proyecto de resolución de la Cámara de Diputados de la Nación, pero no fue contestado. Se mandó al Poder Ejecutivo a través de la Agencia Nacional de Discapacidad”.

Por lo tanto, “esto lo que hace es aportar un marco de incertidumbre a todo el colectivo de discapacidad, sumado a las políticas que ya venimos sufriendo de este gobierno”, denunció.

Sobre la modalidad que utiliza el gobierno, expresó que “a través de cartas documento que le están llegando a los beneficiarios, directamente lo cortan por la no asistencia a los lugares que han determinado, con un aporte de la documentación respaldatoria de las distintas cuestiones médicas de cada uno".

"Ya con eso, hay que ver cada caso particular, se estaría cortando un derecho sin llegar a un auditoría. Así y todo, el modo, medio, fundamentos y auditoría no están claras”, concluyó.