De cara a una nueva jornada de colecta de sangre, que realizarán este viernes 14 la ONG Pequeños Guerreros y el equipo de promoción de la Fundación Médica Hemocentro, se resaltó la “misión social” que representa donar sangre y la importancia de que la sociedad se sume a la donación voluntaria como un procedimiento más habitual de lo que suele ocurrir.

Quienes deseen participar de la colecta tienen que inscribirse llamando al (0223) 155-628421 donde se les asignará un turno. No obstante, deben tener en cuenta requisitos como tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, no haber padecido enfermedades infectocontagiosas, no hacer uso de drogas y que haya transcurrido un año desde su último tatuaje, colocación de aros o piercing. No obstante, antes de la donación se realiza una entrevista para conocer más detalles del donante.

El coordinador médico de la Fundación, Alain García, destacó la labor que la institución realiza como centro de colecta y distribución de sangre: “La idea es difundir la importancia de la donación de sangre durante todo el año. En esta fecha el mensaje llega, la gente se hace eco, pero la idea es que el mensaje perdure porque la sangre es muy importante”.

En diálogo con Primera Tarde por Radio Mitre Mar del Plata, García destacó que en cuanto a donaciones anuales “venimos con una progresión positiva” y destacó que dentro de lo que son la Fundación y las áreas que manejan contabilizan “un total de 12.000 donantes al año. Esto se traduce en unidades de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y placas que se utilizan en toda el área de Mar del Plata y la Zona Sanitaria VIII”.

No obstante, el facultativo consideró que es “importante que la comunidad se siga haciendo eco, que cada vez se contagie más la idea entre los vecinos, los colegas, los familiares, para lograr la donación voluntaria. Con que una persona done dos veces por año estaría todo bien y no haría falta seguir apelando al donante de reposición, que es el que voluntariamente se le pide a un familiar de un paciente que pida a alguien que vaya a donar. Si esto fuera parte de una rutina no sería necesario eso”.

García destacó además la importancia que tiene la sangre, pero muy especialmente la donación. “Con todos los progresos que ha habido en la medicina en los últimos años, aún estos productos, que son biológicos, la única manera de obtención sigue siendo la donación voluntaria. Es algo que sigue más vigente que nunca, tiene un progreso tecnológico y científico, pero todavía no se ha logrado reemplazar la sangre humana como producto biológico y terapéutico.