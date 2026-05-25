Cáritas Mar del Plata anunció el lanzamiento de la colecta anual de la institución, un evento que se repite cada año y que representa una oportunidad única para la organización a nivel nacional. Su titular, María Marta Mirande, explicó que “es la única colecta exclusivamente de dinero que realiza la institución a lo largo de todo el país el mismo fin de semana”, que en esta ocasión se desarrollará el 6 y 7 de junio.

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La referente de Cáritas comentó a El Marplatense que no solo se contará con lo aportado en las misas de ese fin de semana, sino también con diversas actividades que se extenderán hasta finales de junio en las distintas unidades de la diócesis. Entre las iniciativas impulsadas por los voluntarios, mencionó desde eventos y festivales hasta venta de tortas fritas y espectáculos, todo con el fin de sumar fondos.

Respecto a la administración de los fondos, Mirande aclaró que la organización tiene una base parroquial, por lo que todo lo recaudado por cada comunidad -ya sea en las misas, eventos extras o mediante las alcancías en calles y plazas- se divide estrictamente en tres partes iguales.

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En primer lugar, detalló que “un tercio queda para esa Cáritas parroquial para los proyectos y las actividades que esté realizando en sus barrios”. Según indicó, estos recursos se destinan a las particularidades de cada zona, abarcando desde asistencia directa hasta talleres y apoyo escolar.

Por otra parte, Mirande reveló que “otro tercio va para Cáritas Diocesana, que este año lo vamos a destinar al sostenimiento del Hogar de Nazaret”. Sobre este espacio, recordó que pertenece a la diócesis y que su misión es “albergar a personas en situación de calle y darles un acompañamiento y ayudarlos a poder superar esa situación”. Asimismo, destacó la trayectoria del hogar, señalando que está abierto hace 18 años y tiene capacidad para alojar a 45 personas.

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Finalmente, el otro tercio se deriva a Cáritas Argentina. La titular de la filial local explicó que estos ingresos se vuelcan a programas nacionales de alfabetización, vivienda y apoyo comunitario que, eventualmente, “después vuelven a las comunidades”.

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Mirande enumeró las distintas vías para realizar las donaciones. De forma presencial, los vecinos pueden acercarse a las Cáritas parroquiales, aportar en las misas del 6 y 7 de junio, o colaborar con los voluntarios que recorrerán la vía pública con alcancías durante todo el mes.

Para quienes prefieran los canales digitales, informó que se reciben transferencias a través del alias caritasmardelplata o ingresando directamente al sitio web oficial de la institución: www.caritasmardelplata.org.ar.