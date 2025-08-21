Un trágico accidente en un evento popular en China dejó un saldo de dos muertos y más de 50 heridos. El techo del predio donde se llevaba a cabo la fiesta colapsó y cayó entre los espectadores en pleno concierto. Ocurrió durante la 14º edición del ‘Festival de la Cerveza en Mianzhu’, al cual habían asistido más de 2000 personas.

Ads

El hecho tuvo lugar el pasado 15 de agosto en la provincia de Sichuan, en el centro-sur de la República Popular de China, pero trascendió en las últimas horas después de que se difundieran los videos del momento exacto en el que la estructura cedé y cae sobre la gente.

Faltaban pocos minutos para las 22 cuando un pilar se derrumbó y sembró el caos. En las imágenes se observa a las personas correr hacia la salida del predio, en un intento desesperado por salvar su vida. Todo pasó mientras la reconocida artista china Zhuang Xinyan estaba cantando en el escenario.

Ads

La estructura cayó sobre los espectadores. (Foto: captura de video X/@alertarojanot)

Ads

Según informó el diario chino Yeeyi el techo cayó sobre, aproximadamente, 300 personas. De los 50 heridos, tres se encuentran en grave estado. La principal hipótesis sobre lo ocurrido, es que la lluvia y los fuertes vientos que azotaron la región esa noche, habrían sido los causantes de que las vigas se desplomaran.

La Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Mianzhu dio detalles del hecho a través de un comunicado publicado por el medio local The Paper: “Tras el incidente, el gobierno municipal de Mianzhu movilizó de inmediato a los departamentos pertinentes para llevar a cabo labores de rescate de emergencia, atención médica y socorro posterior al desastre”, indicaron.

A su vez, revelaron que la “causa del incidente se encuentra bajo investigación”. Hasta el momento, no trascendió la identidad de las víctimas y los organizadores del festival no hicieron declaraciones al respecto.

Ads

Puede interesarte

Fuente: TN