El secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Julián Villarreal, denunció un “incremento insostenible” de expedientes en los juzgados de Garantías a partir de la implementación de la acordada 4099/23 de la Suprema Corte bonaerense, que obliga a resolver en 24 horas medidas cautelares como las perimetrales vinculadas a conflictos familiares.

“De 4.960 causas en 2015 pasamos a 10.750 en 2024. Con los mismos juzgados y la misma planta de empleados, se resuelve más del doble de expedientes”, explicó Villarreal, en diálogo con El Marplatense.

La medida, que habilita a la policía o a las fiscalías a remitir directamente al fuero penal las denuncias que podrían configurar delitos, generó una “presión insostenible” en juzgados que ya lidian con delitos graves como homicidios, robos o flagrancias. “Esto no es una solución de fondo. Es un parche. Lo lógico sería crear más juzgados o una oficina intermedia que filtre los casos que deben ir a Familia”, señaló.

Villarreal también alertó por el impacto en la salud de los trabajadores judiciales: “Estamos viendo licencias por ataques de pánico, agotamiento emocional y estrés crónico. El cuerpo no aguanta tanta presión constante”.

Desde la AJB insisten en que si no hay cambios urgentes, la sobrecarga no solo afectará al personal sino también a la calidad del servicio judicial. “Si no se resuelve a tiempo una perimetral y ocurre un hecho de sangre, ¿quién se hace responsable?”, se preguntó el dirigente.

