Colapinto vuelve a las pistas, horario y cronograma

Por primera vez desde su llegada a la categoría, completó una pretemporada íntegra, con ensayos en Barcelona y Bahréin que permitieron al equipo recopilar datos clave y trabajar en el simulador de Enstone para entender el comportamiento del nuevo monoplaza. Colapinto destacó la evolución del auto respecto a 2025 y se mostró confiado en el potencial del paquete técnico.

La acción comenzará en el circuito de Albert Park Circuit, un trazado veloz que el argentino ya conoce por su paso por F2 y F3 y que considera un desafío exigente para la actual generación de autos.

El cronograma (hora argentina) tendrá la primera práctica el jueves a las 22.30; la segunda el viernes a las 2.00 y la tercera a las 22.30. La clasificación será el sábado a las 2.00 y la carrera, el domingo a la 1.00. Con una preparación física y técnica sin precedentes en su trayectoria, Colapinto encara un año clave para consolidarse en la máxima categoría.

En la previa del inicio de la temporada, el argentino también se mostró distendido fuera de las pistas. Junto a su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, visitó el imponente Melbourne Cricket Ground, el estadio más grande de Australia.

Allí ambos pilotos tuvieron su primer acercamiento al cricket, uno de los deportes más tradicionales del país. Guiados por especialistas, conocieron las reglas básicas y realizaron algunas prácticas en el campo de juego, descubriendo de primera mano una disciplina emblemática del verano australiano y profundamente arraigada en la cultura deportiva local.



