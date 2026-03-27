La actividad en el desafiante circuito de Suzuka continuará este viernes por la noche (hora argentina), con la tercera y última práctica libre desde las 23:30. Luego, ya en la madrugada del sábado a las 3:00, será el turno de la clasificación, un momento clave para definir la posición de largada de cara a la carrera del domingo, programada para las 2:00.

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Más allá de los tiempos, uno de los focos de la jornada estuvo puesto en un cruce con Max Verstappen. El episodio se dio cuando Colapinto realizaba movimientos para calentar neumáticos en la parte final del trazado, justo antes de la veloz curva 130R. En ese instante, el piloto neerlandés venía en una vuelta rápida y se encontró con el auto del argentino, lo que frustró su intento.

La situación no pasó desapercibida y fue revisada por los comisarios deportivos de la FIA, que analizaron una posible obstrucción. Finalmente, el piloto de Alpine recibió únicamente una advertencia, sin sanciones adicionales.



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🏎️🇯🇵 ¿FRANCO NO LO VIO A MAX?



Verstappen venía muy rápido y tuvo que frenar su marcha al toparse con el Alpine de Colapinto. La maniobra será investigada tras la FP2 del #JapaneseGP.



▶️ Mirá la 🏁 #F1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5M8e4UEAgd — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 27, 2026

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