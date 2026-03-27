Colapinto fue 17° en la segunda práctica en Suzuka y quedó bajo análisis por un incidente con Verstappen
El argentino Franco Colapinto tuvo un rendimiento discreto en la segunda tanda de entrenamientos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, donde finalizó en el 17° puesto sin poder mejorar lo realizado en la primera sesión, en la que había terminado 16°.
La actividad en el desafiante circuito de Suzuka continuará este viernes por la noche (hora argentina), con la tercera y última práctica libre desde las 23:30. Luego, ya en la madrugada del sábado a las 3:00, será el turno de la clasificación, un momento clave para definir la posición de largada de cara a la carrera del domingo, programada para las 2:00.
Más allá de los tiempos, uno de los focos de la jornada estuvo puesto en un cruce con Max Verstappen. El episodio se dio cuando Colapinto realizaba movimientos para calentar neumáticos en la parte final del trazado, justo antes de la veloz curva 130R. En ese instante, el piloto neerlandés venía en una vuelta rápida y se encontró con el auto del argentino, lo que frustró su intento.
La situación no pasó desapercibida y fue revisada por los comisarios deportivos de la FIA, que analizaron una posible obstrucción. Finalmente, el piloto de Alpine recibió únicamente una advertencia, sin sanciones adicionales.
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