Franco Colapinto cerró un fin de semana difícil en el Gran Premio de Mónaco y no ocultó su malestar al analizar lo ocurrido tras la bandera a cuadros. Luego de una carrera en la que finalizó fuera de la zona de puntos, el piloto argentino se mostró crítico con el rendimiento general del equipo y con la estrategia implementada por Alpine durante la competencia.

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Al hacer un balance de la jornada, Colapinto calificó la prueba como “un desastre” y la definió como “muy aburrida”, al entender que las características de la carrera y las decisiones tácticas adoptadas le impidieron generar oportunidades para progresar en el clasificador. El argentino sostuvo que pasó gran parte de la competencia condicionado por el tránsito y sin margen para desplegar un ritmo que le permitiera acercarse a sus rivales.

Uno de los aspectos que más cuestionó fue la estrategia vinculada a las detenciones en boxes. Según explicó, las circunstancias de la carrera terminaron perjudicándolo y lo dejaron sin opciones reales de pelear posiciones. En un circuito donde los adelantamientos son extremadamente complejos, cualquier pérdida de tiempo suele resultar determinante para el resultado final.

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El joven piloto también reconoció que el rendimiento del auto estuvo por debajo de lo esperado durante buena parte del fin de semana. Los inconvenientes que ya había advertido en las sesiones previas terminaron reflejándose en la competencia del domingo, donde nunca logró encontrar el ritmo necesario para acercarse al grupo que luchaba por los puntos.

Pese a la frustración, Colapinto destacó el trabajo del equipo para intentar revertir una situación complicada y señaló que el objetivo ahora será enfocarse en la próxima fecha del calendario. Con varias carreras todavía por delante, el argentino buscará dejar atrás un paso por Mónaco que estuvo lejos de cumplir con las expectativas generadas tras sus actuaciones anteriores.

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La carrera en el Principado volvió a poner de manifiesto las dificultades que plantea uno de los circuitos más exigentes de la Fórmula 1, donde la clasificación suele condicionar gran parte del resultado final. En ese contexto, Colapinto cerró una jornada para el olvido y ya piensa en la oportunidad de revancha que ofrecerá la próxima cita del campeonato.

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