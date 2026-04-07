La esperada exhibición de Franco Colapinto en la ciudad de Buenos Aires ya tiene precios confirmados y modalidad de acceso definida. El evento, que se desarrollará el próximo 26 de abril en la zona de Palermo, combinará tramos gratuitos con sectores pagos para quienes busquen una experiencia más cercana y completa.

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Los tickets pagos tendrán valores que irán aproximadamente desde los $80.000 hasta los $180.000, dependiendo de la ubicación y los beneficios incluidos. Entre las opciones más destacadas aparecen las tribunas preferenciales y accesos a espacios exclusivos.

Además, quienes adquieran entradas podrán ingresar al Fan Zone, un sector especialmente diseñado con propuestas de entretenimiento, actividades vinculadas al automovilismo y oferta gastronómica. También se ofrecerán experiencias premium como hospitality y recorridos por boxes, lo que permitirá vivir el evento desde adentro.

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Las entradas se venderán de manera online a través de la plataforma Enigma Tickets. Tras una etapa de preventa, la venta general comenzará el 7 de abril.



Las entradas para el Franco Colapinto Road Show 2026 se agotaron en menos de una hora durante la preventa exclusiva de Mercado Pago: eran poco más de 5.000 tickets y la demanda fue masiva, con decenas de miles de personas en la fila virtual.

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Este martes a las 16 se pondrán a la venta el resto de las entradas (unas 20.000) con todos los medios de pago. Además, habrá un sector gratuito para el público.

La exhibición será un verdadero “road show” de la Fórmula 1 en plena ciudad, un formato poco habitual en el país y que reaviva la ilusión de volver a tener una fecha oficial de la categoría en Argentina.