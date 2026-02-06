Guillermo Karcher, un estrecho colaborador del papa Francisco, con quien mantuvo tres décadas de amistad, brindó detalles sobre los motivos por los cuales el Sumo Pontífice nunca regresó a su país natal desde que asumió al frente de la Iglesia Católica en 2013.

A pesar de ser el primer papa latinoamericano y de expresar en múltiples ocasiones su deseo de visitar Argentina, Francisco nunca llegó a concretar ese regreso. Su último viaje al país fue en 2013, cuando aún era arzobispo de Buenos Aires y viajó a Roma para participar del cónclave que lo consagró como pontífice. Desde entonces, todos sus viajes internacionales lo llevaron a otros países de América Latina, Europa y otras regiones del mundo, pero nunca a su tierra natal.

Según explicó el colaborador, la ausencia de Francisco en Argentina obedeció a una combinación de factores que tienen que ver con las prioridades pastorales de su pontificado y con la realidad interna del país. Por un lado, el papa dedicó gran parte de su misión a visitar comunidades en distintas partes del mundo y a atender temas globales que consideraba urgentes. Por otro, está la percepción de que regresar a Argentina podría haberlo colocado en el centro de debates políticos y sociales complejos, algo que la propia Iglesia buscó evitar.

La relación del pontífice con su país siempre fue motivo de atención y análisis. Muchos argentinos esperaban una visita oficial que nunca se concretó, y ese hecho trascendió a debates tanto dentro como fuera de la Iglesia. Las explicaciones dadas por quienes estuvieron cerca de Francisco apuntan a que, más allá del cariño por su patria, él eligió dedicar su tiempo y energía a otras tareas que consideró de mayor impacto pastoral a nivel global.

