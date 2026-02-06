Colaborador del Papa Francisco explicó por qué nunca volvió a Argentina durante su pontificado
Una figura del círculo íntimo de quien fue el pontífice argentino aportó una mirada interna sobre la ausencia que marcó su relación con el país donde nació.
Guillermo Karcher, un estrecho colaborador del papa Francisco, con quien mantuvo tres décadas de amistad, brindó detalles sobre los motivos por los cuales el Sumo Pontífice nunca regresó a su país natal desde que asumió al frente de la Iglesia Católica en 2013.
A pesar de ser el primer papa latinoamericano y de expresar en múltiples ocasiones su deseo de visitar Argentina, Francisco nunca llegó a concretar ese regreso. Su último viaje al país fue en 2013, cuando aún era arzobispo de Buenos Aires y viajó a Roma para participar del cónclave que lo consagró como pontífice. Desde entonces, todos sus viajes internacionales lo llevaron a otros países de América Latina, Europa y otras regiones del mundo, pero nunca a su tierra natal.
Según explicó el colaborador, la ausencia de Francisco en Argentina obedeció a una combinación de factores que tienen que ver con las prioridades pastorales de su pontificado y con la realidad interna del país. Por un lado, el papa dedicó gran parte de su misión a visitar comunidades en distintas partes del mundo y a atender temas globales que consideraba urgentes. Por otro, está la percepción de que regresar a Argentina podría haberlo colocado en el centro de debates políticos y sociales complejos, algo que la propia Iglesia buscó evitar.
La relación del pontífice con su país siempre fue motivo de atención y análisis. Muchos argentinos esperaban una visita oficial que nunca se concretó, y ese hecho trascendió a debates tanto dentro como fuera de la Iglesia. Las explicaciones dadas por quienes estuvieron cerca de Francisco apuntan a que, más allá del cariño por su patria, él eligió dedicar su tiempo y energía a otras tareas que consideró de mayor impacto pastoral a nivel global.
