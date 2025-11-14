Tras casi siete años al aire, CNN Radio Argentina dejará de operar en la AM 950 a mediados de diciembre, en el marco del proceso de reestructuración global impulsado por Warner Bros Discovery (WBD), su compañía matriz.

La señal será entregada nuevamente a su socio local, Argentinos Media, integrado por el empresario Marcelo González (WAM Entertainment) y la familia Brito (Banco Macro).

La emisora retomará su histórica marca Radio Belgrano en 2026, y además se mudará de sede: abandonará los estudios de la productora La Corte para trasladarse a las instalaciones de WAM Entertainment, desde donde se desplegará una nueva programación.

La programación actual finalizará el viernes 19 de diciembre, fecha prevista como cierre formal de la etapa CNN. A partir de entonces, la emisora emitirá música e información con continuidad técnica propia, mientras se avanza en el armado de la nueva oferta.

Entre enero y febrero de 2026 se espera el lanzamiento de la renovada Radio Belgrano, que mantendrá a algunos de los periodistas actuales y sumará nuevos programas.

La llegada de CNN Radio a la Argentina se anunció a fines de 2018, con inicio de transmisiones en marzo de 2019, en sociedad con Argentinos Media. El proyecto se integró a la programación local que la cadena ya había desarrollado en televisión con figuras como Marcelo Longobardi, Jonatan Viale y Jésica Bossi.

En sus primeros años, el desembarco fue presentado como una apuesta fuerte al mercado argentino.

La programación quedó bajo la dirección de Daniel Juri y reunió a periodistas de trayectoria. Con el tiempo, la presencia de la cadena estadounidense fue perdiendo centralidad y a varias figuras iniciales.

La señal continuará al aire hasta el 19 de diciembre con su grilla habitual. Luego comenzará el período de transición hacia la nueva Radio Belgrano, que volverá a ocupar la AM 950 desde los estudios de WAM Entertainment en la Ciudad de Buenos Aires.