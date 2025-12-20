Ayer se emitió el último programa de CNN Radio Argentina, marcando el final de la presencia de la señal en el país. La decisión responde a la salida de Warner Bros Discovery del mercado radial argentino, que dejó la emisora en manos de sus socios locales, Argentinos Media, la empresa de Marcelo González (WAM Entertainment), junto a la familia Brito, vinculada al Banco Macro.

Desde ahora y hasta febrero de 2026, la AM 950 emitirá únicamente música. Será entonces cuando la radio relance su propuesta bajo un nuevo nombre: StreAM 950, con una programación renovada y una fuerte apuesta al streaming y las redes sociales.

Con el cierre de esta etapa, se levantó la grilla actual integrada por figuras como Pepe Gil Vidal, Julieta Tarrés, Nacho Girón, Mariana Arias y Hernán Harris, entre otros periodistas. Desde el entorno de los socios locales señalaron que algunos de ellos podrían continuar en la nueva emisora y que se sumarán nuevos programas cuando se presente la programación definitiva.

En un comunicado, Marcelo González explicó que el cambio busca adaptarse a los nuevos hábitos de consumo. “En un contexto donde ya no hay diferencias entre audio, video o redes sociales, la marca da un salto estratégico y se transforma en StreAM 950, un multimedio moderno y multiplataforma”, afirmó. Además, la radio dejará los estudios de La Corte para mudarse a las instalaciones de WAM Entertainment en la Ciudad de Buenos Aires.





CNN Radio Argentina había sido lanzada a fines de 2018 y comenzó a emitir en marzo de 2019 por la AM 950, frecuencia histórica de Radio Belgrano. Durante siete años formó parte del mapa informativo local, hasta que la reestructuración global de Warner Bros Discovery derivó en su salida definitiva del país.



