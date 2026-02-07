El lunes 16 de febrero el municipio abre la inscripción para el Club de abuelos y abuelas en el Centro Cultural Osvaldo Soriano ubicado en Catamarca, esquina 25 de Mayo. Se trata de un curso para aprender a narrar y que está destinado a personas mayores de 55 años.

Ads

El programa, coordinado por la secretaria de Educación, cuenta con más de 40 años de historia y tiene como finalidad realizar presentaciones en jardines de infantes y diferentes escenarios del municipio. Las clases semanales se desarrollarán en la Sala B de dicho centro.

La inscripción, al igual que los últimos años, estará a cargo de la coordinadora María Victoria Padín y los interesados deberán comunicarse al número de WhatsApp al 2234982073, en donde se les informarán los horarios y la fecha de inicio, que se está organizando para principios de marzo. Tanto la reunión informativa como las clases semanales.

Ads

En este marco, el secretario de Educación, Fernando Rizzi, manifestó: "Es una gran alegría realizar una nueva inscripción para uno de los programas más destacados que tenemos”, y agregó también: “Es una tarea amorosa, sensible y empática que le otorga beneficios a todos los que participan de ella y que se siga sosteniendo en el tiempo es un orgullo para todo el sistema municipal”.

Puede interesarte

Ads



