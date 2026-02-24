Regirá desde el 5 hasta el 8 de marzo inclusive.

El Club Atlético Aldosivi manifestó su apoyo a la suspensión extraordinaria de la actividad oficial anunciada por los clubes de la Liga Profesional y el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que regirá desde el 5 hasta el 8 de marzo inclusive.

A través de un comunicado oficial, la Comisión Directiva explicó que la decisión se da en el marco de una situación institucional que genera preocupación en el fútbol argentino y que afecta el normal desarrollo de la competencia.

Desde la institución marplatense señalaron que el contexto actual requiere “prudencia, responsabilidad y diálogo” para resguardar la estabilidad y el orden del sistema. Además, remarcaron que Aldosivi trasciende lo estrictamente deportivo, al definirse como una asociación civil con un fuerte compromiso social y formativo en la ciudad de Mar del Plata.

En ese sentido, destacaron el rol del club como espacio de contención, aprendizaje y construcción de valores para cientos de chicos y chicas que participan diariamente de sus actividades.

La dirigencia también reconoció el impacto deportivo y económico que implica la suspensión, especialmente para los socios que sostienen a la institución con esfuerzo y compromiso constante, y cuyo acompañamiento consideran fundamental en cada etapa.

Finalmente, Aldosivi reafirmó su voluntad de contribuir a un fútbol organizado, estable y respetuoso de las normas, priorizando el bienestar del club y de toda la comunidad que lo integra.

