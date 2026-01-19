Mar del Plata tendrá este lunes 19 de enero una jornada marcada por temperaturas bajas para la época, cielo parcialmente nublado durante el día y ausencia total de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 19°C, configurando un día fresco en comparación con los valores habituales del verano. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 15°C, mientras que por la tarde estará ligeramente nublado y se registrará el pico térmico del día.

En cuanto al viento, será leve en las primeras horas, con velocidades de 7 a 12 km/h desde el sudeste, pero irá intensificándose hacia la tarde y la noche, cuando soplará desde el este y noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la noche.

No se esperan lluvias en ningún momento del día, con probabilidad de precipitación del 0%, lo que permitirá actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse y extremar precauciones por el viento, especialmente en zonas costeras.

