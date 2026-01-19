Clima otoñal en pleno enero: lunes fresco y ventoso en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 19 grados.
Mar del Plata tendrá este lunes 19 de enero una jornada marcada por temperaturas bajas para la época, cielo parcialmente nublado durante el día y ausencia total de precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 9°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 19°C, configurando un día fresco en comparación con los valores habituales del verano. Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 15°C, mientras que por la tarde estará ligeramente nublado y se registrará el pico térmico del día.
En cuanto al viento, será leve en las primeras horas, con velocidades de 7 a 12 km/h desde el sudeste, pero irá intensificándose hacia la tarde y la noche, cuando soplará desde el este y noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h durante la noche.
No se esperan lluvias en ningún momento del día, con probabilidad de precipitación del 0%, lo que permitirá actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse y extremar precauciones por el viento, especialmente en zonas costeras.
