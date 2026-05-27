El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta violeta por niebla para la mañana de este miércoles en Mar del Plata, con reducción significativa de visibilidad en distintos sectores de la ciudad y rutas de acceso.

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Durante las primeras horas del día, la visibilidad se vio afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes. Las temperaturas oscilaron entre los 7 y 8 grados, con sensación térmica cercana a los 5 o 6 grados, y vientos leves del sector noroeste, entre 11 y 26 km/h.

Según el organismo, el fenómeno se mantendría durante gran parte de la jornada. Sin embargo, distintos servicios meteorológicos prevén una mejora a partir de media mañana, con disminución de la niebla y apertura parcial del cielo.

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Hacia la tarde, se espera un cielo mayormente cubierto, con una temperatura máxima cercana a los 14 grados y viento rotando al norte, de intensidad moderada. Para la noche, las condiciones mejorarían parcialmente, con cielo algo nublado y una mínima cercana a los 9 grados.

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