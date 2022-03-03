El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una mañana algo nublado con 7 grados de mínima y viento del norte que oscila entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

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Por la tarde aumenta la inestabilidad con un cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 25 grados. El viento rotará al sector noreste y alcanzará los 22 kilómetros por hora. Por la noche habrá ráfagas de viento de hasta 5o kilómetros.

Actualmente el cielo está despejado y la temperatura es de 9.2 grados con sensación térmica de 8.7 grados. La humedad es del 92% y el viento del noroeste recorre 5 kilómetros por hora.

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