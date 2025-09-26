Este viernes 26 de septiembre se presenta en Mar del Plata con una jornada de cielo mayormente nublado y ambiente fresco. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C.

No se esperan lluvias durante el día, con probabilidades de precipitación del 0% en la mañana y tarde, aunque hacia la noche la chance aumenta levemente a un 10%.

El protagonista será el viento del norte, que soplará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h a lo largo de la jornada.

Pese a la intensidad del viento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta amarilla para la ciudad.

