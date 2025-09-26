Clima en Mar del Plata: viernes ventoso y con leve descenso de la temperatura
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 16 grados.
Este viernes 26 de septiembre se presenta en Mar del Plata con una jornada de cielo mayormente nublado y ambiente fresco. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C.
No se esperan lluvias durante el día, con probabilidades de precipitación del 0% en la mañana y tarde, aunque hacia la noche la chance aumenta levemente a un 10%.
El protagonista será el viento del norte, que soplará entre 23 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 59 km/h a lo largo de la jornada.
Pese a la intensidad del viento, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alerta amarilla para la ciudad.
