Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima no superará los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica será menor por las ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora. El viento sur dominará buena parte de la jornada y reforzará el descenso térmico.

El pronóstico indica una probabilidad de precipitaciones cercana al 40%. No se esperan lluvias persistentes, pero sí chaparrones aislados, especialmente hacia la tarde. El cierre del día será fresco, con registros en torno a los 17°.

El jueves mantendría condiciones similares durante gran parte del día, todavía con viento del sur. Pero hacia la noche se prevé un cambio de circulación: el viento rotará al este y luego al noreste, lo que permitirá una mejora gradual.

Ese giro será clave. El viernes volvería el sol pleno y la máxima treparía hasta los 27°, en una recuperación típica del clima marplatense. El fin de semana, si se confirma la tendencia, tendría condiciones estables y temperaturas cercanas a los 28°.

