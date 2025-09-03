Clima en Mar del Plata: miércoles con chaparrones por la noche y ráfagas de viento
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 16 grados.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Mar del Plata una jornada variable: estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pero hacia la noche se prevén chaparrones.
La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C, con un descenso hacia la noche que rondará los 8°C.
En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana (0%), muy baja por la tarde (0–10%) y se incrementará hacia la noche, con un rango de 10–40%.
El viento soplará primero del norte con velocidades de 7 a 12 km/h, pero por la tarde rotará al sudoeste, aumentando su intensidad a 32–41 km/h, con la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y la noche.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión