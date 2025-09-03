El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles en Mar del Plata una jornada variable: estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, pero hacia la noche se prevén chaparrones.

La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 16°C, con un descenso hacia la noche que rondará los 8°C.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones será nula durante la mañana (0%), muy baja por la tarde (0–10%) y se incrementará hacia la noche, con un rango de 10–40%.

El viento soplará primero del norte con velocidades de 7 a 12 km/h, pero por la tarde rotará al sudoeste, aumentando su intensidad a 32–41 km/h, con la presencia de ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde y la noche.

