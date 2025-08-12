Mar del Plata amaneció este martes 12 de agosto con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 9°C. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que la máxima alcance los 16°C durante la tarde, manteniéndose las nubes como protagonistas de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias durante la mañana y la tarde, pero hacia la noche podría registrarse entre un 10% y 40% de probabilidad de chaparrones.

El viento soplará desde el noroeste por la mañana, rotando al oeste en la tarde y al sur por la noche, con intensidades que irán de 13 a 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h en gran parte del día.

Se recomienda precaución en horas nocturnas por posibles lluvias y cambios en la dirección del viento.

