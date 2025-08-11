Este lunes Mar del Plata vivirá una jornada parcialmente nublada de principio a fin, sin probabilidades de precipitaciones.

La temperatura mínima será de 4°C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 17°C en horas de la tarde, con un descenso hacia los 12°C por la noche.

El viento soplará del noroeste con velocidades moderadas, entre 13 y 22 km/h, tanto en la mañana como en la tarde. Sin embargo, durante la noche se espera un incremento en la intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Las condiciones se mantendrán estables y sin lluvias, lo que permitirá actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigo en las primeras horas y precaución durante la noche por la presencia de viento fuerte. El clima presentará un marcado contraste térmico entre la mañana fresca y la tarde más templada.

