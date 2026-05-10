El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este domingo 10 de mayo una jornada fría e inestable en Mar del Plata.

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Por la mañana, el cielo se presentará con chaparrones y vientos del sudoeste de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Además, la humedad alcanzaría el 98% y la visibilidad sería regular.

Según el informe oficial, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40 por ciento a lo largo de la jornada.

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Para la tarde, el SMN anticipa lluvias aisladas, con ráfagas y vientos del sudoeste que podrían alcanzar velocidades de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La temperatura máxima prevista será de 12 grados.

En tanto, hacia la noche, el termómetro descenderá nuevamente hasta los 7 grados. El viento continuará soplando desde el sudoeste y la probabilidad de lluvias disminuirá al 10%.

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