El miércoles llega a Mar del Plata con condiciones estables, soleadas y sin lluvias. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 19°C, configurando una jornada templada y agradable.

La mañana comenzará con cielo algo nublado, una temperatura de 9°C y viento leve a moderado del norte entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde, el panorama mejorará notablemente: el cielo estará despejado, con la máxima prevista de 19°C y vientos del norte con similar intensidad. Hacia la noche, continuará el cielo despejado, con una temperatura que descenderá a 12°C, manteniéndose el viento suave desde el norte.

No se esperan lluvias: la probabilidad de precipitaciones es del 0% durante todo el día, lo que garantiza un clima ideal para actividades al aire libre.

