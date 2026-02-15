La antrozoologa Paula Calvo advirtió que muchos conflictos entre personas y gatos se agravan porque los dueños intentan corregir conductas sin comprender qué las provoca. En una reciente intervención, la especialista explicó que cuando un comportamiento molesto, como maullidos insistentes, arañazos en muebles o actitudes esquivas, la reacción habitual suele ser frenarlo, castigarlo o intentar modificarlo de inmediato. Sin embargo, señaló que actuar sobre el síntoma sin analizar la causa rara vez mejora la situación.

Calvo subraya que los gatos no realizan acciones “para molestar”, sino que responden a necesidades físicas, emocionales o ambientales. El estrés, la falta de estimulación, cambios en el entorno, problemas de salud o una comunicación deficiente con sus cuidadores pueden estar detrás de muchas conductas consideradas problemáticas. Por eso, insiste en que antes de aplicar correcciones es fundamental observar el contexto y preguntarse qué está intentando expresar el animal.

La especialista promueve un enfoque basado en la comprensión del vínculo humano-felino, al que denomina “educación vincular”. Este modelo propone fortalecer la relación a través del respeto por los tiempos y límites del gato, generar espacios seguros, ofrecer enriquecimiento ambiental y evitar castigos que puedan aumentar el miedo o la ansiedad.

Según Calvo, mejorar la convivencia no pasa por imponer disciplina, sino por aprender a interpretar el lenguaje corporal y las señales del felino. Cuando se identifican correctamente las causas de una conducta, es más sencillo implementar cambios que beneficien tanto al animal como a la familia.

En definitiva, la experta sostiene que una relación armoniosa con un gato requiere empatía, información y paciencia. Comprender en lugar de reprimir no solo reduce tensiones en el hogar, sino que también fortalece el bienestar y la confianza entre humanos y mascotas.

