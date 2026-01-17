Un operativo de inspección y control llevado adelante en un local nocturno de Mar del Plata terminó con la clausura del establecimiento, el secuestro de bebidas alcohólicas, un arma blanca y clorhidrato de cocaína, además de la imputación de tres personas por diversas infracciones.

El procedimiento se concretó cuando personal de la Jefatura Departamental, junto a efectivos de la Subcomisaría Casino, Comisaría Quinta y Parque Hermoso, realizaron una inspección en el marco de la Orden de Servicio de Control de Comercios de Esparcimiento Nocturno. El local inspeccionado fue “Underground”, ubicado en Entre Ríos al 1600.

Al momento del ingreso, el comercio se encontraba con las luces encendidas y sin música, y se constató la presencia de unas 30 personas, sin impedimentos legales. Sin embargo, durante la revisión se detectaron numerosas irregularidades vinculadas al funcionamiento del lugar.

Entre las faltas constatadas se encontraron la ausencia de cartelería obligatoria, falta de provisión suficiente de agua potable, venta y consumo de alcohol fuera del horario permitido, expendio en envases mayores a 500 cc, personal de seguridad sin habilitación RECAP, salida de emergencia clausurada, falta de señalización y plan de evacuación, inexistencia de cámaras en accesos y cables expuestos.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de 77 botellas de bebidas alcohólicas, 9 latas de cerveza, un cuchillo tipo daga y clorhidrato de cocaína. Fue identificado como infractor un hombre de 45 años, mientras que también resultaron imputadas dos mujeres de 32 y 34 años.

Tras dar intervención al Juzgado Correccional N° 5, se dispuso la clausura del comercio por 48 horas y el secuestro total de las bebidas alcohólicas por infracciones a distintas normativas vigentes. En cuanto al arma blanca y el material estupefaciente, se informó que se iniciaron actuaciones judiciales por separado.