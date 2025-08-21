Clausuraron el Gran Hotel Mar del Plata por deficiencias de higiene y seguridad
Las acciones las llevó adelante el Departamento Operativo de Inspección General de la Municipalidad. El establecimiento está ubicado en Rivadavia 2235.
El Departamento Operativo de Inspección General clausuró las instalaciones del Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en el centro marplatense, por incumplimiento de las ordenanzas municipales 25810, 12236 y 6997 que tienen relación con cuestiones de higiene y seguridad.
La medida aplicada contra el establecimiento de Rivadavia 2235 responde a graves irregularidades detectadas y se fundamenta en la falta de medidas de seguridad adecuadas, condiciones de higiene deficientes y un estado general de deterioro en las instalaciones.
Estas falencias, indicaron fuentes de Inspección General, contravienen las normativas vigentes, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de los huéspedes.
El Departamento Operativo de Inspección General procedió al cierre del establecimiento tras una exhaustiva inspección, ordenando la suspensión de actividades hasta que se regularicen las condiciones.
