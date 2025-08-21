El Departamento Operativo de Inspección General clausuró las instalaciones del Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en el centro marplatense, por incumplimiento de las ordenanzas municipales 25810, 12236 y 6997 que tienen relación con cuestiones de higiene y seguridad.

La medida aplicada contra el establecimiento de Rivadavia 2235 responde a graves irregularidades detectadas y se fundamenta en la falta de medidas de seguridad adecuadas, condiciones de higiene deficientes y un estado general de deterioro en las instalaciones.

Estas falencias, indicaron fuentes de Inspección General, contravienen las normativas vigentes, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de los huéspedes.

El Departamento Operativo de Inspección General procedió al cierre del establecimiento tras una exhaustiva inspección, ordenando la suspensión de actividades hasta que se regularicen las condiciones.

