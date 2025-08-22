El Departamento Operativo de Inspección General de la Municipalidad clausuró el Gran Hotel Mar del Plata, ubicado en Rivadavia 2235, tras detectar graves deficiencias en higiene y seguridad que contravienen las ordenanzas municipales 25.810, 12.236 y 6.997. La medida implica la suspensión inmediata de actividades hasta que se regularicen las condiciones edilicias.

Según informaron las autoridades, la decisión se tomó luego de comprobar la falta de medidas de seguridad adecuadas, el deterioro general de las instalaciones y falencias de higiene que ponían en riesgo el bienestar de los huéspedes.

El hotel ya había sido noticia en agosto de 2023, cuando Agustina Kuhn, una joven de 17 años oriunda de Mercedes, falleció al caer desde el octavo piso durante su viaje de egresados. La estudiante, que integraba una delegación del colegio San Antonio de Padua, perdió la vida en circunstancias que la Justicia investigó como un accidente.

El fiscal Leandro Arévalo, a cargo de la causa en aquel momento, tomó declaración a los compañeros de la víctima y dispuso peritajes en el lugar, que en esa oportunidad también había quedado en el centro de la polémica por sus condiciones edilicias.

La clausura actual refuerza las críticas sobre el estado del establecimiento, que funcionaba en pleno centro de la ciudad y albergaba contingentes estudiantiles y turistas.

