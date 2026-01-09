Gran cantidad de neumáticos y autopartes ilegales fueron secuestrados esta tarde durante un par de allanamientos realizados en dos sucursales del rubro, ubicadas en la zona sur de la ciudad.

Efectivos de la Comisaría Decimosexta realizaron un procedimiento de gran magnitud en el marco de una investigación por la Ley 13.081, que habilita la inspección de comercios y talleres, el cual culminó con la clausura del establecimiento y actuaciones judiciales caratuladas como “averiguación de ilícito”.

El operativo se desarrolló en los locales denominados Show Wheels, ubicados en 12 de Octubre al 6500 y Peralta Ramos 421. De acuerdo con la investigación previa, se estaría adquiriendo mercadería de procedencia ilícita, principalmente cubiertas.

Durante la inspección, el personal policial halló en el interior del comercio un total de 1130 neumáticos de distintas marcas y medidas, 250 llantas de aleación, 300 llantas de chapa, 70 tuercas de seguridad para ruedas y 98 cubre tuercas centrales de diferentes marcas, procediéndose al secuestro de la totalidad de los elementos.

El responsable del comercio fue identificado como un hombre de 46 años, residente en la ciudad, a quien se le notificó lo dispuesto por la autoridad judicial competente en el marco del procedimiento.

Tomó intervención en la causa la titular de la UFI de Delitos contra la Propiedad Automotor, a cargo de Lorena Hirigoyen, quien avaló el secuestro de los elementos de interés para la investigación y dispuso la notificación del imputado.