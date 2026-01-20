Tres personas fueron imputadas por la Justicia tras un operativo policial en el que se detectaron dos estacionamientos clandestinos que funcionaban sin habilitación.

El operativo fue llevado adelante por personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Primera, que efectuó controles en cumplimiento de la normativa vigente en la intersección de Dardo Rocha entre Florisbelo Acosta y Concepción Arenal, en un sector conocido como la “Canchita de los Bomberos”.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron el funcionamiento de dos estacionamientos ilegales instalados sobre espacios verdes, donde se cobraba la estadía de vehículos sin contar con habilitación municipal ni provincial, ni con los libros registrales exigidos por la legislación.

Como resultado del operativo, se dispuso la clausura de ambos estacionamientos y la imputación de tres hombres, de 61, 52 y 30 años, quienes se encontraban realizando la actividad al momento de la intervención policial.

En la causa interviene el Juzgado en lo Correccional N°5, que ordenó la formación de actuaciones y la notificación de los imputados en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

