En el marco de un operativo realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, junto con efectivos de las comisarías 4ª, 6ª y 16ª, fueron clausurados cinco talleres mecánicos en diversos puntos de la ciudad por falta de habilitación.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un taller de motocicletas ubicado en Rivadavia 3056, otro en Carrillo 2049, una rectificadora sin nombre de fantasía, un taller mecánico emplazado en Calaza 2551, y en un comercio de compra y venta de vehículos sin nombre de fantasía.

Durante la inspección se verificó la totalidad de los rodados, blocks de motor y motocicletas, sin detectarse impedimentos legales. Sin embargo, se constató que los establecimientos no contaban con habilitación municipal ni con el libro de control policial obligatorio, motivo por el cual se procedió a la clausura de los cinco locales.

