Clausuraron cinco locales de arreglo, compra y venta de vehículos por falta de habilitación
Fue en el marco de un megaoperativo realizado por agentes de las comisarías, 12ª, 4ª, 6ª y 16ª. Se verificó la totalidad de los rodados no tenían impedimentos legales.
En el marco de un operativo realizado por personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, junto con efectivos de las comisarías 4ª, 6ª y 16ª, fueron clausurados cinco talleres mecánicos en diversos puntos de la ciudad por falta de habilitación.
Los procedimientos se llevaron a cabo en un taller de motocicletas ubicado en Rivadavia 3056, otro en Carrillo 2049, una rectificadora sin nombre de fantasía, un taller mecánico emplazado en Calaza 2551, y en un comercio de compra y venta de vehículos sin nombre de fantasía.
Durante la inspección se verificó la totalidad de los rodados, blocks de motor y motocicletas, sin detectarse impedimentos legales. Sin embargo, se constató que los establecimientos no contaban con habilitación municipal ni con el libro de control policial obligatorio, motivo por el cual se procedió a la clausura de los cinco locales.
