La causa judicial contra la empresa “Argentina Salud” continúa avanzando y ya derivó en la clausura de cinco clínicas y dos farmacias vinculadas a una presunta red de falsos médicos que operaba en distintas localidades del conurbano bonaerense. La investigación está encabezada por el fiscal Fernando Garate y apunta a determinar cómo funcionaba el circuito ilegal de atención médica.

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Según informaron fuentes judiciales, los centros de salud clausurados estaban ubicados en Virrey del Pino, González Catán y San Justo. Además, durante los allanamientos también se ordenó cerrar farmacias presuntamente vinculadas al funcionamiento de la organización.

En las últimas horas declararon varios de los acusados y algunos reconocieron que eran médicos en sus países de origen, aunque admitieron que no contaban con habilitación para ejercer en Argentina. Uno de ellos confirmó que trabajaba utilizando sellos y matrículas ajenas entregadas por los responsables de la firma investigada.

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De acuerdo con la investigación, la red utilizaba documentación médica apócrifa, certificados previamente firmados y sellos de profesionales reales para atender pacientes y realizar trámites. También trascendió que contaban con ambulancias y estructuras propias para operar como si se tratara de centros médicos habilitados.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de un acusado que declaró haber sido contratado por Alberto Rubén Santarceri, señalado como uno de los responsables de “Argentina Salud”. Según explicó, cobraba alrededor de 80 mil pesos por guardias de 24 horas y atendía utilizando un sello médico que no le pertenecía.

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Otra mujer investigada aseguró ser médica en Cuba pero reconoció que tampoco tenía autorización para ejercer en territorio argentino. Según declaró, también trabajaba utilizando documentación facilitada por la organización.

La causa generó fuerte preocupación en el ámbito sanitario debido a la posible cantidad de pacientes atendidos en condiciones irregulares. Mientras continúan las indagatorias y allanamientos, la Justicia busca establecer desde cuándo funcionaba la red y si existen más centros de salud involucrados en la maniobra.

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