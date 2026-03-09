En ese contexto, Claudia Villafañe opinó sobre la situación y salió a defender al capitán de la Selección argentina.

La empresaria fue consultada sobre el encuentro y decidió poner paños fríos a la polémica. Según expresó, Messi se encuentra en un momento de su vida en el que puede tomar sus propias decisiones sin preocuparse por lo que opinen los demás.

Villafañe sostuvo que cada persona es libre de actuar de acuerdo a sus convicciones y que no corresponde juzgar al futbolista por participar de ese tipo de eventos. De esta manera, buscó cerrar la discusión que se generó en torno a la presencia del rosarino en la Casa Blanca.



La visita del jugador argentino al encuentro con el mandatario estadounidense generó comentarios de todo tipo en redes sociales, pero la empresaria eligió enviar un mensaje de respeto hacia el futbolista.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DVocNF1EUw6/?igsh=MWk1d3BrdnhmNGFwZw==

