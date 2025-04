A partir de la decisión del gobierno italiano de restringir la posibilidad de acceso a la ciudadanía de ese país a dos generaciones, el presidente del Comitato degli Italiani all'Estero (COMITES) de Mar del Plata, Alberto Becchi, se refirió a la modificación y aseguró que “ahora deja de tener sentido todo lo que fue la historia de los italianos en el exterior”.

En primer lugar, explicó: “En cada lugar donde hay un consulado y hay más de tres mil ciudadanos italianos, existe un COMITES, que es un organismo de ley que fue creado para tutelar y defender los derechos de los ciudadanos italianos, y es un organo colegiado que se elige por el voto directo de los ciudadanos y es voluntario, o sea que no cobramos absolutamente nada por nuestro trabajo”.

Y en cuanto a la medida tomada por la primera ministra, Giorgia Meloni, contó en diálogo con Los datos del día (FM 103.7) que “el 28 de marzo se conoció un Decreto de Necesidad y Urgencia, que lo que hace es cortar la línea generacional de la ius sanguinis, una ley por la que los italianos en el exterior podían acceder a la ciudadanía”.

Además, se trataba de “una ley importante e histórica que data de 1912, modificada en 1993 y 1994, por lo que ahora podrán acceder a la ciudadana italiana aquellos que tengan abuelos o padres nacidos en Italia”.

“A los que ya la tienen, esto no los afecta. La medida fue de la noche a la mañana, y por supuesto que nos tomó absolutamente desprevenidos. De hecho, estábamos trabajando en la oficina que funciona en el Puerto de Mar del Plata cuando llegó el decreto. Realmente no desconocemos que la Ley debería haber tenido cambios, pero no justamente el cambio del corte generacional porque deja de tener sentido todo lo que fue la historia de los italianos en el exterior”, criticó Becchi.

Por este motivo, informó que “todos los turnos entre el 28 y el 4 de abril se van a reprogramar y van a tomar contacto, y los que se dieron hasta el 27 y que van hasta la primera quincena o fines de abril en función de la cantidad de turnos de reconstrucción o de hijo directo, se van a se van a respetar".

"Pero a partir de ahí, el decreto establece que se van a tomar un tiempo prudencial para organizar una oficina en el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, o sea que los trámites de ciudadanía no se van a ser más en los consulados”, subrayó el líder del COMITES local.