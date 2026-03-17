La tramitación de ciudadanía italiana no solo tiene una perspectiva administrativa, sino además resulta un proceso con fuerte carga identitaria: “No es solo el pasaporte italiano, también es una experiencia personal”, definió Manuela Lynch, representante de la empresa Gestión MDQ, al describir un camino que combina la reconstrucción documental con el redescubrimiento de las raíces familiares.

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Gestión MDQ se especializa en el asesoramiento integral para la tramitación de ciudadanía italiana y española, orientado principalmente a descendientes de inmigrantes europeos. Su propuesta se centra en el armado de carpetas documentales completas necesarias para acreditar la línea de descendencia, especialmente en el caso de la ciudadanía italiana, posible solo para hijos y nietos.

Lynch explicó en diálogo con +Chance por La100 Mar del Plata que “es un trámite complejo, que requiere tiempo, y un tiempo importante”, al referirse a la gestión de la ciudadanía italiana, que actualmente se realiza por vía administrativa a través de los consulados. En ese sentido, detalló que el primer paso para quienes desean iniciar el proceso es claro: “Lo primero es identificar al antepasado italiano”, ya sea padre o abuelo, y verificar que no se haya nacionalizado argentino.

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Desde la empresa también se ofrecen servicios complementarios clave, como la búsqueda de actas en Italia a partir de datos mínimos, traducciones a cargo de traductores públicos y asesoramiento jurídico para la rectificación de documentación en caso de inconsistencias. A esto se suma el acompañamiento en territorio italiano, que incluye la gestión de la aseveración de documentos, asistencia para conseguir residencia, la obtención del código fiscal y la presentación de la documentación en las comunas.

En relación con el proceso inicial de reconstrucción documental, Lynch subrayó la importancia de relevar toda la información posible dentro del ámbito familiar. “Siempre recomendamos hablar con los mayores de la familia, porque muchas veces ahí aparece información clave”, señaló, en referencia a datos sobre lugares de nacimiento, matrimonios o trayectorias migratorias.

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Y más allá del aspecto administrativo, la entrevistada remarcó el valor simbólico del trámite: “No es solo el trámite o el pasaporte italiano, que tiene muchos beneficios, sino también una experiencia personal”. En ese sentido, destacó que muchas personas logran reconstruir su historia familiar y compartirla con el resto de la familia.

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Finalmente, Lynch hizo hincapié en el rol del acompañamiento profesional durante todo el proceso. Desde Gestión MDQ trabajan de manera integral para que cada caso avance, aunque advirtió que “hay que tener paciencia: pueden surgir distintos imprevistos en el proceso”. El objetivo, concluyó, es que cada trámite llegue a buen puerto, aun cuando el recorrido implique distintas etapas.