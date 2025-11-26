A diez días del asesinato de la reconocida psiquiatra de City Bell, la investigación dio un giro decisivo: fue detenido el jardinero que trabajaba en la vivienda y se convirtió en el principal sospechoso del crimen.

El arrestado es un hombre, de 38 años, quien realizaba tareas de mantenimiento en la casa de la víctima. Fuentes judiciales confirmaron que intentaba huir a Tucumán: tenía pasaje para este lunes por la tarde y fue interceptado con el bolso listo para viajar.

La detención se produjo tras una investigación encabezada por el fiscal Álvaro Garganta, que incluyó la revisión de filmaciones, una segunda autopsia, toma de testimonios y el análisis del entorno de la psiquiatra, hallada sin vida el 13 de noviembre en su domicilio de Cantilo.

Los registros de seguridad de la cuadra mostraron al sospechoso entrando y saliendo de la zona el mismo día en que el teléfono y la computadora de la víctima se activaron por última vez. En las imágenes se lo observa con una mochila cargada, una escalera y una bicicleta, esta última habría pertenecido al esposo fallecido de la psiquiatra.

Además, vecinos del barrio declararon que ninguno le había pedido trabajos ese día, lo que reforzó la sospecha de que su presencia en la vivienda no estaba vinculada a tareas habituales.

La autopsia reveló que la mujer presentaba una puñalada de seis centímetros en el cuello, lesiones cortantes en rostro, manos y muñeca, además de un golpe en la cabeza. La causa de muerte fue un shock hipovolémico por pérdida masiva de sangre.

En la casa había faltantes menores y desorden, pero no se habían llevado objetos de alto valor económico. Para el fiscal, esto coincide con la hipótesis de que la víctima descubrió al jardinero robándole y que el ataque ocurrió para ocultar el delito.

Los investigadores descubrieron que el jardinero había empezado a trabajar hacía poco, luego de heredar la cartera de clientes de otro trabajador que se jubiló.

Tras horas de rastrillaje, la DDI La Plata dio con su ubicación y lo detuvo en la calle 174, cuando presuntamente se dirigía a la terminal para escapar hacia el norte del país.

Fuente: Infobae