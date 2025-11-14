Tras el levantamiento del secreto de sumario en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi citó a Diego Spagnuolo -ex funcionario del organismo- a prestar declaración indagatoria. La medida alcanza también a otros 14 imputados, entre ex funcionarios y empresarios vinculados a droguerías y prestadores de medicamentos e insumos de alto costo.

La investigación judicial habría detectado una organización delictiva dedicada al direccionamiento de compras, aplicación de sobreprecios y pago de sobornos en perjuicio de la administración pública. Los hechos afectan especialmente al sector poblacional adherido al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin cobertura médica, entre ellas madres con siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.

El caso se originó en agosto, tras la difusión de audios en los que una voz atribuida a Spagnuolo describe un supuesto esquema de retornos del 3% en compras estatales. En esas grabaciones también se mencionan a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, y a Eduardo “Lule” Menem, asesor del Gobierno, aunque ninguno de ellos fue imputado.

El abogado defensor de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, presentó un escrito en el que sostiene que los audios podrían haber sido manipulados con inteligencia artificial, y que su cliente no reconoce la conversación. “Parece que es mi voz, pero no soy yo. Esa conversación no la tuve con nadie”, habría dicho Spagnuolo a su entorno, según trascendió.

No obstante, fuentes judiciales indican que existiría más material audiovisual que comprometería al ex funcionario. También fue citado a indagatoria el número dos de la ANDIS, Daniel Garbellini, acusado de haber montado un sistema paralelo de pedido de coimas.

Fuente: con información de TN