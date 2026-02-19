La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solicitó a la Justicia que cite a declarar como imputados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa en la que se investiga una presunta retención indebida de impuestos y aportes por más de 19.000 millones de pesos.

Según la presentación de ARCA, la AFA habría actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales, como el IVA, el Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, pero no habría ingresado esos fondos al fisco dentro de los plazos legales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, hizo lugar al pedido y determinó fechas para que Tapia y Toviggino comparezcan ante la Justicia: Tapia el 5 de marzo y Toviggino el 6 de marzo de 2026. Además, la medida incluye una prohibición para que ambos salgan del país mientras avanza la causa.

La investigación también alcanza a otros dirigentes de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el exsecretario Víctor Blanco Rodríguez.

ARCA sostiene que los montos retenidos no pertenecen a la institución, sino al Estado, y que al no haberlos depositado en tiempo y forma se podría configurar el delito de omisión en el pago de obligaciones fiscales.

