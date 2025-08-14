Cirugía histórica en el Garrahan: separaron con éxito a dos siamesas que compartían el hígado
El procedimiento, de altísima complejidad, duró ocho horas y fue posible gracias a una planificación previa multidisciplinaria. Las bebés, de apenas tres meses, podrán llevar una vida normal.
En un hito médico sin precedentes recientes en el país, un equipo del Hospital Garrahan logró separar con éxito a dos bebés siamesas unidas por el abdomen y que compartían parte del hígado.
La intervención, realizada a los tres meses de vida de las pequeñas, demandó cerca de ocho horas y contó con la participación de cirujanos, neonatólogos, anestesiólogos y especialistas en cirugía plástica.
Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General del Garrahan, explicó que las niñas eran gemelas idénticas y que los estudios previos confirmaron que cada hígado tenía autonomía propia. “El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separarlas”, detalló. Según el especialista, las próximas 48 horas serán claves para su evolución, pero se espera una recuperación completa.
Este tipo de operaciones son extremadamente raras: el hospital registra entre una y dos intervenciones de este tipo cada cuatro años. En Argentina, la incidencia de nacimientos de siameses es de 1 cada 50.000 a 100.000 partos, y la mayoría no sobrevive debido a complicaciones en el embarazo o el parto.
La preparación fue determinante. Gracias a la estabilidad clínica de las bebés, la cirugía pudo ser programada y ensayada previamente en simulaciones, lo que permitió coordinar cada etapa del procedimiento y minimizar riesgos.
Las autoridades médicas celebraron el resultado como un avance de gran valor clínico y humano, que marca un nuevo capítulo en la historia del Garrahan, uno de los centros pediátricos más reconocidos de América Latina por su capacidad para resolver casos de altísima complejidad.
Fuente: Radio Mitre
