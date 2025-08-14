En un hito médico sin precedentes recientes en el país, un equipo del Hospital Garrahan logró separar con éxito a dos bebés siamesas unidas por el abdomen y que compartían parte del hígado.

La intervención, realizada a los tres meses de vida de las pequeñas, demandó cerca de ocho horas y contó con la participación de cirujanos, neonatólogos, anestesiólogos y especialistas en cirugía plástica.

Víctor Ayarzábal, jefe del servicio de Cirugía General del Garrahan, explicó que las niñas eran gemelas idénticas y que los estudios previos confirmaron que cada hígado tenía autonomía propia. “El procedimiento consistió en seccionar el puente que las unía y separarlas”, detalló. Según el especialista, las próximas 48 horas serán claves para su evolución, pero se espera una recuperación completa.

Este tipo de operaciones son extremadamente raras: el hospital registra entre una y dos intervenciones de este tipo cada cuatro años. En Argentina, la incidencia de nacimientos de siameses es de 1 cada 50.000 a 100.000 partos, y la mayoría no sobrevive debido a complicaciones en el embarazo o el parto.

La preparación fue determinante. Gracias a la estabilidad clínica de las bebés, la cirugía pudo ser programada y ensayada previamente en simulaciones, lo que permitió coordinar cada etapa del procedimiento y minimizar riesgos.

Las autoridades médicas celebraron el resultado como un avance de gran valor clínico y humano, que marca un nuevo capítulo en la historia del Garrahan, uno de los centros pediátricos más reconocidos de América Latina por su capacidad para resolver casos de altísima complejidad.

Fuente: Radio Mitre