Círculo Deportivo ganó agónicamente en Otamendi por 2-1 frente a Cipolletti, en el marco de la decimocuarta fecha del Torneo Federal A. Al equipo de Ramírez, que jugó el complemento entero con superioridad numérica, le taparon un penal, pero en los minutos finales aprovechó el cansancio de los rivales y consiguió un triunfo que lo mantiene en Zona Clasificación.

Los primeros minutos del partido fueron poco jugados y la pelota permaneció más fuera que dentro del campo. Ambos equipos intentaron jugar por abajo y así se tornó parejo y sin un claro dominador. El equipo de Noto fue levemente superior sobre el final de esta etapa en donde intentó el control por el lado de Liendo.

El encuentro tomó color a partir de los 40 minutos. Primero, fue expulsado Kucich en Cipolletti por una doble amarilla pero los visitantes se reorganizaron con un hombre de menos y a los 50, cuando ya se jugaba en tiempo cumplido, abrieron el marcador luego de un penal cometido que Díaz intercambió por gol desde los doce pasos.

A causa de la inferioridad numérica y como consecuencia el cansancio, el equipo de Noto cedió campo en el segundo tiempo y el “Papero” comenzó a volcarse al ataque mediante centros sin precisión al área. Luego de tantos intentos, llegó la chance para los dirigidos por Ramírez que consiguieron un penal a favor. Sin embargo, Crespo le tapó el remate a Jofré y le ahogó el grito de gol. Los cambios le dieron aire a los visitantes y el recién ingresado Carrera inquietó rápidamente a Círculo, pero Facundo Désima le tapó un mano a mano que podría haber significado ampliar la diferencia.

En el final del complemento, Cipolletti esperó al local e intentó salir de contra pero no lo sostuvo y a los 44 Priori le bajó un centro a Iriberri que envió el balón al fondo de la red para igualar el encuentro. Cuando el tiempo se cumplió, el juez añadió 7 minutos, Círculo no dejó de intentar y Villalba anotó el 2-1 definitivo. Con este triunfo agónico, el “Papero” se mantiene quinto con 21 unidades.

SÍNTESIS:

CÍRCULO DEPORTIVO (2): Desima; Zaragoza, Moreno, Coronel, Inostroza; Heredia, Jofre, Priori, Gómez; Verón, Iriberri.

CIPOLLETTI (1): Crespo; Jara, Piro, Berra, Kucich; Magnano, Argüello, Díaz, Jara; Liendo, Marcos.

CAMBIOS: 0m ST San Julián por Verón (CD) y Ávila por Gómez (CD) ; 10m ST Carrera por Marcos (C); ;19m ST por Wagner Jara (C) y Michelena por Díaz (C); 20m ST Villalba por Heredia (CD); 27m ST Weyreuter por Zaragoza (CD); 34m ST Pavani por Jofré.

GOLES: 50m PT Díaz (C), 44m ST Iriberri (CD), 49m ST Villalba.

ÁRBITRO: Cristian Rubino.

ESTADIO: Guillermo Trama.