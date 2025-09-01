Círculo Deportivo de Otamendi necesitaba un pequeño empujón más para lograr el primer gran objetivo de la temporada. Esta tarde, en un partido que se disputó en el predio de FADEP y no en la cancha del equipo anfitrión por el estado del campo de juego luego de las lluvias; el “papero” venció por 2-1 como visitante a Gutiérrez SC y logró los puntos que necesitaba para asegurar su permanencia.

Ahora, con dos fechas por delante para el cierre de la Reválida del Federal “A”, los dirigidos por Diego Cochas buscarán la clasificación para seguir peleando por el ascenso en el certamen. Si bien logró la ventaja en el final de la primera parte, sufrió en el complemento el asedio del ya descendido equipo mendocino pero pudo finalizar la tarde airoso.

En una cancha distinta, el panorama tenía que ser el mismo. Los de Cochas salieron a buscar el partido desde el primer momento, pero también el “celeste” trató de hacer lo propio. Lo cierto es que ninguno de los dos tuvo precisión de frente al arco. Báez fue una pieza importante para darle solidez a sus dirigidos. Del otro lado, tenía que mejorar en la definición porque contó con oportunidades, pero no con efectividad.

Recién en el final de la primera parte pudo encontrar aquello que había ido a buscar durante más de 40 minutos. Leandro Duarte marcó dos goles casi consecutivos. El primero aprovechando con un remate bajo para culminar una buena jugada y marcar el segundo gol de la era de Cochas como DT. Era un alivio y un desahogo pero no se quedó con eso.

Dos minutos más tarde, ya en tiempo adicionado, se dio una jugada con varios rebotes en el camino y entró nuevamente Duarte para terminar de empujarla. Un 2-0 que era un gran premio para la visita, pero que además llenaba de responsabilidades al ya descendido Gutiérrez para el complemento. La mala noticia de esa primera parte fue la salida de Ramiro Banchio antes de los dos goles, pero como contrapartida, volvió al campo Imanol Iriberri, el capitán del equipo.

Cuando amanecía la segunda parte, Gutiérrez SC se volvió a meter en partido. Cuando Círculo iba en búsqueda del tercero, el local hilvanó una buena jugada que cerró Joaquín Gutiérre para descontar y poner otra vez la incertidumbre en el marcador.

El gol le dio un envión distinto al equipo mendocino que tuvo un remate de su centro delantero, Pipistrelli que se fue apenas desviado. Cada vez que podían, metían la pelota al área buscando algún rebote que los beneficiara. Tuvo que apelar a la seguridad de Báez para tapar un par de remates que tenían destino de gol por lo que el partido estaba abierto en el tramo final.

El pitazo final fue un alivio para el cuerpo técnico y plantel de Círculo teniendo en cuenta que logró un importante objetivo como el de mantener la categoría, pero además, se puso en carrera para buscar un lugar en la continuidad de la Reválida del Federal “A”.

El próximo partido será clave, el próximo viernes se enfrentará con Sol de Mayo de Viedma y, en caso de ganar en el “Guillermo Trama” se metería en zona de clasificación.