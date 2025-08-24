Círculo Deportivo de Otamendi logró un empate más en condición de local dentro de una Reválida del Torneo Federal “A” donde no le han convertido mucho, pero también le ha costado llegar al gol: hace cuatro partidos que no mete goles.

Esta vez ante Juventud Unida Universitario de San Luis fue un partido con pocas situaciones de gol y el viento como gran protagonista, un tiempo en favor de cada equipo; pero no pudieron aprovecharlo. Fue 0-0 para tener un punto más, pero todavía fuera de la zona de clasificación.

El viento fue el principal animador de la primera parte. No podía salir con pelotazos largos desde el fondo porque tenía el viento en contra y sería muy difícil. Entonces, lo que tenía que hacer el “Papero” era jugar por bajo y arriesgar, pero costaba mucho llegar al arco rival. Por su parte, los “puntanos” no estaban finos para enviar la pelota al área porque el viento hacía que todos los envíos terminaran demasiado largos y a las manos del “Pampa” Báez.

La primera situación fue con una pelota parada que cabeceó Jano Martínez lejos del arco y llegó a tiempo César Taborda para contener sin problemas. La visita no pudo aprovechar la ventaja del viento a favor para inquietar, sólo con un remate desviado de Santino Moya.

Sobre el final de la primera parte, Círculo volvió a inquietar con la intención de jugar siempre por bajo, pero le faltó la puntada final porque llegó hasta el área pero no pudo ejecutar remates al arco. El segundo tiempo, sería otra historia con el local tratando de aprovechar el viento.

En el complemento, tuvo que gastar un segundo cambio por lesión la visita. Primero fue el volante Martín Gómez y en el entretiempo el arquero César Taborda. El plantel de Cochas fue hacia adelante y lo bueno que había hecho en la primera parte se potenció. Llegaba muy cerca del área y tuvo un par de remates contra los tres palos tratando de aprovechar el cambio de arquero. Siempre lo encontró bien parado.

En alguna contra, Juventud Unida trataba de inquietar, pero poco podía hacer. La iniciativa era del local, que a veces hasta se desesperaba por pegarle al arco con el viento a favor, pero las situaciones de peligro no eran moneda corriente.

Fue un empate más, el cuarto en seis partidos para Círculo Deportivo que ahora tendrá que buscar en las tres fechas que quedan los puntos necesarios para seguir en carrera y no cerrar la temporada.