Tras la salida de Mariano Charlier luego del encuentro frente a Club Atlético Kimberley, Círculo Deportivo de Otamendi confirmó a Duilio Botella como nuevo director técnico para afrontar lo que resta del torneo Federal A.

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El entrenador marplatense, de 56 años, llega con la responsabilidad de revertir el delicado presente futbolístico del conjunto otamendino, que se ubica noveno con apenas cinco puntos en ocho fechas disputadas.

Botella estará acompañado por Mariano Padilla como ayudante de campo, quien ya tiene vínculo con la institución tras haber dirigido la Primera local y también haber integrado cuerpos técnicos en Club Atlético Alvarado. En tanto, Matías González será el preparador físico.

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Con una extensa trayectoria en la categoría, Botella es recordado especialmente por el ascenso de Santamarina a la B Nacional. Además, dirigió en clubes como Alvarado, Cipolletti, Racing de Olavarría y Club Deportivo Rincón.

El nuevo cuerpo técnico contará con diez días de trabajo antes del próximo compromiso ante Club Villa Mitre, donde buscará comenzar una nueva etapa y encaminar al equipo en el campeonato.

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