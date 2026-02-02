Con entusiasmo, expectativas altas y un proyecto claro, Círculo Deportivo comenzó a transitar una nueva temporada en el Torneo Federal, con un plantel que apunta a estar a la altura de la competencia. Así lo expresó su entrenador, Mariano Charlier quien destacó el trabajo realizado durante el mercado de pases y el respaldo dirigencial para conformar un equipo competitivo.

Ads

“El balance es muy positivo. Estamos armando un plantel acorde a la categoría, sabiendo que es un mercado de pases donde estamos para competir”, señaló el DT, que participó activamente en la elección de refuerzos junto a la dirigencia. “Hay diálogo permanente, se marcan nombres y se termina concretando. Eso genera tranquilidad y entusiasmo de cara al inicio de los entrenamientos”, agregó, con la mirada puesta en el arranque formal de la pretemporada.

A la hora de conformar el plantel, el criterio fue claro: jugadores con conocimiento de la categoría y experiencia en competencias federales o superiores. “Buscamos futbolistas que conozcan el Federal o que hayan jugado en categorías más altas. El caso de Pancho Grahl nos puede dar un salto de jerarquía”, explicó. Además, se sumaron futbolistas que el entrenador ya dirigió en procesos formativos, principalmente en Aldosivi, y que hoy cuentan con rodaje en la división. “En todos los puestos estamos cubiertos de esa manera”, remarcó.

Ads

El entrenador también valoró el crecimiento institucional del club, que afronta su octava temporada consecutiva en el Federal. “Círculo aprendió mucho con el paso de los años. Veo dirigentes que saben dónde están parados, qué quieren y cómo afrontar el torneo, sobre todo en lo logístico”, destacó. Si bien reconoció que aún faltan espacios propios para entrenar, subrayó las alternativas que se están utilizando. “Alquilamos en San Ignacio y podemos venir una o dos veces por semana. Eso suple en parte la falta de espacio mientras el club trabaja para mejorar su predio”.

En lo personal, el DT se refirió a su experiencia previa dirigiendo en Primera División, a la que calificó como “increíble y hermosa”. “Con el tiempo se toma más conciencia. Me sentí muy bien en el día a día y en la relación con los jugadores. Faltó regularidad en los resultados para sostener el proceso, pero nos fuimos tranquilos, sabiendo que hicimos las cosas de la mejor manera”, sostuvo, destacando las devoluciones positivas que recibió de futbolistas y trabajadores del club.

Ads

El regreso al ruedo no fue sencillo tras varios meses de inactividad, pero la propuesta de Círculo apareció como una oportunidad inmediata. “No lo dudé. Es una competencia federal, a nivel nacional, y uno nunca sabe dónde puede terminar. Lo importante es estar trabajando”, afirmó, con una reflexión clara sobre el camino del fútbol profesional: “No es lineal, es una espera constante”.

En cuanto al armado integral del plantel, el cuerpo técnico también puso el foco en los jugadores de la liga local. “La idea es nutrir al plantel con chicos del club, conocerlos bien y que tengan la posibilidad de pelear un lugar”, explicó. En ese contexto, destacó el trabajo conjunto con Esteban Fourcade y la importancia de priorizar la formación, aun cuando haya decisiones difíciles. “Todos entendemos que es lo mejor para el club”.

Por último, el entrenador analizó el formato de la liga marplatense y el salto que implica pasar del fútbol local a una competencia federal. “Es una liga atractiva, sobre todo por los play-offs. Todos sienten que tienen chances. El salto desde la liga local es grande y exige mucho más compromiso, incluso doble turno. Pero el que quiere llegar al profesionalismo sabe que a veces hay que jugársela”.

Ads

Con un proyecto definido, experiencia acumulada y un plantel en formación, Círculo Deportivo se prepara para un nuevo desafío en el Federal, con la ilusión intacta de volver a ser protagonista en un General Alvarado en donde el fútbol es muy importante y tiene condimentos de ser preponderante para la ciudad, a un paso de la segunda categoría del fútbol argentino.