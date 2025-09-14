Círculo Deportivo de Otamendi viajó a Rawson con el objetivo de sumar y tratar de sostenerse dentro del Federal “A” en la instancia de Reválida. Sin embargo, la derrota 2-0 ante Germinal y la combinación de los restantes resultados de la fecha, lo dejaron fuera de las cinco primeras posiciones que le permitían seguir en competencia.

Estaba metiéndose hasta unos minutos antes del final en la próxima instancia pero un gol postrero de Sol de Mayo en Viedma lo sacó de zona de clasificación.

En el primer tiempo, el conjunto local tomó la iniciativa, aunque careció de claridad en los últimos metros. Aun así, logró arrinconar al “Papero” contra su propio arco y encontró la apertura del marcador a los 30 minutos, gracias a un polémico penal que Terán cambió por gol desde los doce pasos.

Cuando parecía que la ventaja mínima se mantendría hasta el descanso, los de Rawson sacaron provecho de la pelota parada. A los 45, Esculino ganó en lo alto tras una floja salida de Nicolás Báez y estampó el 2-0 parcial.

Para el complemento, tomó la iniciativa el equipo de Diego Cochas con su principal herramienta: Leandro Duarte. El extremo que venía sumando buenas actuaciones, tuvo los pocos remates del “papero" pero sin demasiado peligro.

Aún así, seguía teniendo la pelota porque también los locales se la cedieron, sabiendo que las obligaciones estaban del lado otamendino. De todas maneras, le costaba mucho llegar al área y con los cambios, los aires en ofensiva para los de Rawson cambiaron. Luego de una buena jugada, Santilli casi mete el tercero, pero el remate desde el borde del área se fue apenas desviado.

No parecía un mal resultado porque estaba clasificando por diferencia de gol, pero un tanto en el final de Sol de Mayo de Viedma, dejó al “papero” con las manos vacías porque culminó en el sexto lugar de la tabla de posiciones.

POSICIONES FINALES

1° Guillermo Brown PM 20 ptos. (c)

2° San Martín (Mza) 16 ptos. (c)

3° Germinal (R) 16 ptos. (c)

4° Sol de Mayo 15 ptos. (c)

5° Juventud Unida U. (SL) 14 ptos. (c)

6° Círculo Deportivo 13 ptos.

7° Huracán Las Heras 11 ptos.

8° Santamarina (T) 11 ptos.

9° Estudiantes (SL) 9 ptos.

10° Gutiérrez SC 0 ptos.