Un fuerte operativo policial terminó con dos jóvenes aprehendidos en Mar del Plata, luego de que intentaran escapar a bordo de un auto robado y con patente falsa. El procedimiento se dio durante la noche del viernes, en el marco de una recorrida del GTO de la Comisaría Cuarta.

Todo comenzó cuando los efectivos detectaron un Chevrolet Onix negro que se dio a la fuga. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la intersección de Beruti y Nasser. Al revisar la documentación, los policías confirmaron que la patente colocada era apócrifa y que el rodado tenía pedido de secuestro activo por hurto vehicular agravado.

El conductor, un joven de 21 años, fue aprehendido en el lugar. En tanto, el acompañante, un menor de 16 años, tenía sobre su persona un pedido de captura activa en una causa por robo agravado con uso de arma, solicitado por el Juzgado de Garantías del Joven N° 2.

Durante el operativo también se secuestró un teléfono celular Samsung. La Fiscalía de Flagrancia ordenó iniciar actuaciones por encubrimiento, el traslado del imputado mayor de edad a la Unidad Penal N° 44 de Batán y su comparendo judicial para la mañana siguiente.

Respecto del menor, la Justicia dispuso su traslado a un Centro Socioeducativo, donde quedó alojado.

El procedimiento permitió recuperar el vehículo robado y sacar de circulación a una persona con pedido de captura vigente.