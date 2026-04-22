Dos detenidos, un hombre de 44 y una mujer de 36, dejó como saldo un operativo en la zona del barrio Bosque de Peralta Ramos, donde además de un auto con pedido de secuestro y documentación falsa, se secuestró dinero en efectivo, municiones y varios teléfonos celulares.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 y fue llevado adelante por personal del Comando de Patrullas en la intersección de Eduardo Peralta Ramos y 12 de Octubre.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos identificaron un Volkswagen Suran que presentaba irregularidades. Al verificar los datos, constataron que el rodado tenía pedido de secuestro activo por hurto automotor desde el 3 de febrero pasado. Además, la chapa patente colocada también registraba un pedido de secuestro y resultó ser apócrifa.

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En poder del conductor se secuestraron además una cédula automotor y un comprobante de VTV falsificados.

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Durante el mismo operativo, también fue aprehendida una mujer que lo acompañaba, a quien le incautaron 175 dólares, 418.000 pesos en efectivo, dos municiones calibre 9 milímetros y varios teléfonos celulares.

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Como resultado del procedimiento, se secuestraron el vehículo, las chapas patentes, la documentación falsa, el dinero, los celulares y las municiones.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, a de Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión de ambos imputados por el delito de doble encubrimiento. El hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44, mientras que la mujer fue alojada en la Unidad Penal N°50.