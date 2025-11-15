Un operativo de prevención realizado por personal del Comando de Patrullas derivó en la aprehensión de un joven de 25 años en la intersección de avenida Independencia y Juan José Paso. Los efectivos detuvieron al conductor de una moto Honda Wave que circulaba sin patente colocada, lo que motivó la identificación y verificación del rodado.

Al consultar el número registral mediante el sistema informático, se constató que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente desde el 11 de noviembre por un robo agravado, a solicitud de la Comisaría Tercera de Mar del Plata. Ante la situación, se dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus.

Tras ser interiorizado del caso, el fiscal dispuso la aprehensión del sospechoso, su notificación por formación de causa y el traslado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes.

