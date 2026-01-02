Un hombre de 28 fue detenido esta tarde en la zona del centro de la ciudad, tras ser divisado por agentes policiales cuando circulaba en contramano con una motocicleta, la cual se pudo comprobar a posteriori que era robada.

La acción corrió por cuenta de Grupo de Prevención Motorizada, en el marco del Operativo Sol a Sol, quienes interceptaron al motociclista en Arenales entre avenida Patricio Peralta Ramos y Colón.

Al identificar el rodado, una Motomel 110 cc, el número de motor arrojó un pedido de secuestro activo con fecha del 21 de febrero de 2025, solicitado por la Comisaría Decimoprimera.

Ante esta situación, se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De la Canale, quien dispuso la aprehensión del imputado, su traslado a la Unidad Penal Nº44 y el secuestro del motovehículo.

DAÑOS CONTRA UN AUTO

Una mujer de 48 años fue imputada esta tarde por dañar el capot de un vehículo Volkswagen Senda, que se encontraba estacionado en una arteria del barrio San Jacinto.

La intervención se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol y estuvo a cargo de agentes de la Comisaría Decimotercera, quienes se dirigieron a Calle 439 entre 8 y 10.

Tras el procedimiento policial, se mantuvo comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Daniel Vicente, quien dispuso la notificación de la imputada y su posterior libertad, conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.