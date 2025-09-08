Circulaba con un Mercedes Benz con licencia de conducir trucha
Una mujer de 30 años fue detenida este lunes en la ciudad por manejar con un documento falsificado.
En horas de la tarde, personal de Prefectura Nacional Argentina junto con la Patrulla Municipal realizaba un operativo de interceptación vehicular en calle Bolívar al 3000 cuando detectó que una conductora presentaba una licencia de conducir apócrifa.
La mujer, de 30 años, fue aprehendida en el lugar. Además, se procedió al secuestro del automóvil —un Mercedes Benz A150— y de la documentación correspondiente.
El caso quedó en manos del fiscal Eduardo Layus, a cargo de la UFI de Flagrancia, quien dispuso que se notifique a la imputada por el delito de “Uso de Documento Público Falso”. Tras la constatación de su domicilio, se ordenó otorgarle la libertad.
